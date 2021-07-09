Что известно о вероятных убийцах президента

Всего правоохранители задержали 6 подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей.

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СМИ называют имя лишь одного подозреваемого американца. Им является 35-летний Джеймс Соледжес. На сайте благотворительной организации, которую подозреваемый основал во Флориде, указанная информация о нем. Согласно ей, Соледжес – "начинающий политик и защитник интересов детей".

Он отметил, что работал охранником в посольстве Канады нв Гаити. Кстати, дипломатическая структура пока не комментировала это. Соледжеса и другого американца задержали 7 июля.

Обратите внимание! Представитель Госдепа США Нед Прайс ответил, что видел публикации о причастности американцев к убийству. Однако сейчас он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

2 подозреваемых в одежде загрязненной кровью якобы увидели местные жители. Когда вероятных убийц повезли в участок, толпа бежала за машиной и кричала, чтобы им отдали нападающих.

Они убили президента! Отдайте нам их! Мы сожжем их,

– выкрикивали люди.

После этого они сожгли автомобили, которые якобы принадлежали подозреваемым.

Чиновники рассказали, что еще 4 вероятных убийц родом из Колумбии.

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В группировку входили несколько десятков человек

В группировку, члены которой убили президента, входили 26 человек. 4 подозреваемых застрелили во время перестрелки. Других обнаружили в доме неподалеку от места преступления, пишет The Guardian.

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