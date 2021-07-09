Что известно о вероятных убийцах президента
Всего правоохранители задержали 6 подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей.
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СМИ называют имя лишь одного подозреваемого американца. Им является 35-летний Джеймс Соледжес. На сайте благотворительной организации, которую подозреваемый основал во Флориде, указанная информация о нем. Согласно ей, Соледжес – "начинающий политик и защитник интересов детей".
Он отметил, что работал охранником в посольстве Канады нв Гаити. Кстати, дипломатическая структура пока не комментировала это. Соледжеса и другого американца задержали 7 июля.
2 подозреваемых в одежде загрязненной кровью якобы увидели местные жители. Когда вероятных убийц повезли в участок, толпа бежала за машиной и кричала, чтобы им отдали нападающих.
Они убили президента! Отдайте нам их! Мы сожжем их,
– выкрикивали люди.
После этого они сожгли автомобили, которые якобы принадлежали подозреваемым.
- Чиновники рассказали, что еще 4 вероятных убийц родом из Колумбии.
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В группировку входили несколько десятков человек
В группировку, члены которой убили президента, входили 26 человек. 4 подозреваемых застрелили во время перестрелки. Других обнаружили в доме неподалеку от места преступления, пишет The Guardian.
Коротко об убийстве Моиза
- В ночь на 7 июля на частную резиденцию президента напали. Главу государства расстреляли, а его жену сильно ранили. Первую леди увезли на лечение в США.
- Временный премьер-министр Клод Жозеф заявил, что президента убила "группа неизвестных, которые говорили на испанском и английском языках".
- После трагедии в Гаити объявили военное положение.