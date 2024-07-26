Подозреваемый в убийстве Фарион готовил письмо на случай неудачи

Во Львове будут избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Полиция привела доказательства, подтверждающие причастность 18-летнего стрелка.

Подозреваемого задержали в Днепре 25 июля, туда он прибыл поездом. По информации следствия, парень осознавал, что что-то может пойти не так и готовился к этому.

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Подозреваемый подготовил прощальное письмо

Во время брифинга главы МВД сообщили, что вероятный стрелок мог готовить следующую операцию, то есть новое преступление. Он уже отошел от того, что совершил.

Ход своих мыслей он изложил в письме, что также является важной чертой его психологического портрета.

Это мы называем последнее прощальное письмо. Не можем показать все, что там есть, но если коротко, то он для себя понимал, что что-то может пойти не так, и поэтому готовил такой текст,

– сказали на брифинге.

Известно, что подозреваемый так и не отправил письмо.