Підозрюваний у вбивстві Фаріон готував лист на випадок невдачі

У Львові обиратимуть запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Поліція навела докази, які підтверджують причетність 18-річного стрільця.

Підозрюваного затримали у Дніпрі 25 липня, туди він прибув поїздом. За інформацією слідства, хлопець усвідомлював, що щось може піти не так і готувався до цього.

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Підозрюваний підготував прощальний лист

Під час брифінгу голови МВС повідомили, що ймовірний стрілець міг готувати наступну операцію, тобто новий злочин. Він уже відійшов від того, що скоїв.

Хід своїх думок він виклав у листі, що також є важливою рисою його психологічного портрета.

Це ми називаємо останній прощальний лист. Не можемо показати все, що там є, але якщо коротко, то він для себе розумів, що щось може піти не так, і тому готував такий текст,

– сказали на брифінгу.

Відомо, що підозрюваний так і не відправив листа. Зараз слідство розглядає різні версії у цій справі, зокрема вивчаються зв'язки стрільця на території України, так і за кордоном. Російський слід також досліджують.

Прощальний лист підозрюваного / Міністерство внутрішніх справ

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