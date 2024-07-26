Ввечері 19 липня стало відомо про замах на Ірину Фаріон, внаслідок якого вона загинула. Стало відомо, що вона могла бути не єдиною жертвою.

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Він висловив вдячність

Бужанський написав, що він "безкінечно вдячний співробітникам Національної Поліції та всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон". Крім цього, він наголосив, що завдячує їм життям.

Сподіваюся, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину, і вбивці Фаріон, виконавці та організатори понесуть заслужене покарання,

– написав він.

У Львові 26 липня підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відомо, що підозрюваний знімав три квартири у Львові. У МВС розповіли, що він змінив кілька адрес. Це підтверджують квитанції про оплату.