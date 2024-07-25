Жил с мамой и был порядочным парнем, – соседи рассказали о подозреваемом в убийстве Фарион

В Днепре в четверг, 25 июля, задержали подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Соседи задержанного 18-летнего парня рассказали детали о нем.

Они говорят, что парень был порядочным. Его семья – образованная, а отец подозреваемого – военный.

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Соседи не верят, что парень мог совершить убийство

Глава МВД Клименко заявил, что у правоохранителей есть достаточно доказательств о причастности задержанного парня к убийству. Над его поисками работали непрерывно 139 часов.

Журналистам стало известно, что проживал парень на жилом массиве "Парус". Сейчас на месте задержания работает криминалистическая лаборатория и ведутся следственные действия.

Ян, один из жителей дома, где жил подозреваемый в убийстве Фарион, рассказал, что был знаком с ним с пяти лет: они посещали вместе спортивные секции.

Живет с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, то не было такой информации, что он выезжал куда-то,

– сказал Ян.

Знакомый подозреваемого в убийстве Фарион рассказал о нем детали: смотрите видео

Соседка семьи Илона добавила, что семья подозреваемого очень образованная и спортивная, а его отец – военный.

С мамой вижусь каждую неделю, очень хороший человек, и отец тоже самое. Помогал много детям, и по футболу и везде. Вообще такие родители безотказные. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как подстава. Он очень порядочный парень,

– рассказала женщина.

Соседка хорошо знала семью подозреваемого в убийстве Фарион: смотрите видео