Жив з мамою і був порядним хлопцем, – сусіди розповіли про підозрюваного у вбивстві Фаріон

У Дніпрі у четвер, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Сусіди затриманого 18-річного хлопця розповіли деталі про нього.

Вони кажуть, що хлопець був порядним. Його родина – освічена, а батько підозрюваного – військовий.

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Сусіди не вірять, що хлопець міг вчинити вбивство

Глава МВС Клименко заявив, що в правоохоронців є достатньо доказів щодо причетності затриманого хлопця до вбивства. Над його пошуками працювали безперервно 139 годин.

Журналістам стало відомо, що проживав хлопець на житловому масиві "Парус". Наразі на місці затримання працює криміналістична лабораторія та ведуться слідчі дії.

Ян, один із мешканців будинку, де жив підозрюваний у вбивстві Фаріон, розповів, що був знайомим із ним з п'яти років: вони відвідували разом спортивні секції.

Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись,

– сказав Ян.

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Сусідка родини Ілона додала, що сім'я підозрюваного дуже освічена та спортивна, а його батько – військовий.

З мамою бачусь кожен тиждень, дуже хороша людина, і батько теж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець,

– розповіла жінка.

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