В понедельник, 1 сентября, правоохранители задержали предполагаемого убийцу Андрея Парубия. Подозреваемый уже дал первые показания.

Об этом сообщает 24 Канал с ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также "Волк" помогал своим товарищам: в сети показали исторические фото с Андреем Парубием

Как идет расследование убийства Парубия?

После задержания вероятного убийцы Андрея Парубия Владимир Зеленский провел разговор с генпрокурором Русланом Кравченко. Тот доложил президенту о дальнейших процессуальных шагах в отношении вероятного убийцы.

Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства,

– указал Зеленский.

По словам президента, вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно.

Что известно о задержании вероятного убийцы Парубия?