1 вересня, 01:08
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, – Зеленський
Основні тези
- Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали у Хмельницькій області через 36 годин після злочину, він дав перші показання.
- Володимир Зеленський зазначив, що ведуться невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вбивства, а правоохоронці працюють цілодобово.
У понеділок, 1 вересня, правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Підозрюваний вже дав перші показання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Як триває розслідування вбивства Парубія?
Після затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія Володимир Зеленський провів розмову з генпрокурором Русланом Кравченком. Той доповів президенту про подальші процесуальні кроки щодо ймовірного вбивці.
Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства,
– вказав Зеленський.
За словами президента, вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово.
Що відомо про затримання ймовірного вбивці Парубія?
- Нардепа Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Франківському районі Львова, коли той повертався з спортзалу. Зловмисник, одягнений як кур'єр служби доставки Glovo, здійснив 8 пострілів і втік з місця злочину.
- Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія о 00:18 1 вересня – через 36 годин після злочину.
- Як уточнив глава МВС Ігор Клименко, підозрюваного затримали у Хмельницькій області через 36 годин після злочину. Вийти на слід злочинця вдалося через добу після вбивства.
- Клименко наголосив, що багато деталей зараз не буде. Проте він зазначив, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.