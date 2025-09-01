У понеділок, 1 вересня, правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Підозрюваний вже дав перші показання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як триває розслідування вбивства Парубія?

Після затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія Володимир Зеленський провів розмову з генпрокурором Русланом Кравченком. Той доповів президенту про подальші процесуальні кроки щодо ймовірного вбивці.

Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства,

– вказав Зеленський.

За словами президента, вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово.

Що відомо про затримання ймовірного вбивці Парубія?