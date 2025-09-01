Тривають необхідні слідчі дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Парубія?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані,

– наголосив президент.

Глава МВС о 00:22 уточнив, що підозрюваного затримано на Хмельниччині за кілька хвилин до публікації повідомлення. Клименко додав, що багато деталей зараз не буде.

"Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", – розповів міністр.

Через 24 години після вбивства правоохоронці вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали.