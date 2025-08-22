Журналисты назвали имя гражданина Украины, которого задержали в Италии по подозрению в деле о подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Это 49-летний Сергей Кузенцов, бывший военнослужащий сил специального назначения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere Della Sere.

Что известно об украинце, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"?

В издании отмечают, что именно Сергея Кузенцова считают командиром яхты "Андромеда". Именно ее 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Германию и Россию.

Следствие установило, что на яхте был не только Кузенцов. Вместе с ним там было по меньшей мере пять человек: женщина и четверо водолазов-подрывников. Их личности пока не установлены, или не разглашаются.

Сергей Кузенцов прибыл на Ривьеру-Романьола 19 августа, официально – в отпуск. С ним была жена и двое детей. Семья поселилась в туристическом поселке Сан-Клементе, именно там украинца арестовали на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

49-летний мужчина, который, очевидно, приобрел авиабилеты в Польше для поездки в Италию – непонятно, или для себя, или для своей семьи – открыл дверь карабинерам, которые окружили курорт, получив наводку от отдела Sirene-Fast Международной службы полицейского сотрудничества (SCIP),

– говорится в материале.

При этом, выдается, немецкие власти знали о намерении Кузенцова поехать в Италию. Сам мужчина не скрывался: он использовал свое настоящее имя и прибыл на внедорожнике с украинскими номерами. Бывший спецназовец не оказывал сопротивления.

Его личность была установлена, задержан и доставлен в тюрьму в Римини, где он ждет судебное заседание в ближайшие дни для проведения слушания по его экстрадиции. После этого начнется процедура экстрадиции мужчины в Германию.

Что известно о подрывах "Северных потоков"?