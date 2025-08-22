Італійські ЗМІ розкрили ім'я українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
- 49-річний Сергій Кузенцов, колишній військовослужбовець сил спеціального призначення, затриманий в Італії за підозрою у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".
- Сергій Кузенцов вважається командиром яхти "Андромеда", яку використали для підриву, і був затриманий на підставі європейського ордера на арешт.
- На яхті з Кузенцовим було щонайменше п'ятеро людей, їхні особи не встановлені, або не розголошуються.
Журналісти назвали ім'я громадянина України, якого затримали в Італії за підозрою у справі про підриви газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Це 49-річний Сергій Кузенцов, колишній військовослужбовець сил спеціального призначення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sere.
Що відомо про українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"?
У виданні зазначають, що саме Сергія Кузенцова вважають командиром яхти "Андромеда". Саме її 26 вересня 2022 року використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що сполучали Німеччину та Росію.
Слідство встановило, що на яхті був не лише Кузенцов. Разом із ним там було щонайменше п'ятеро людей: жінка та четверо водолазів-підривників. Їхні особи наразі не встановлені, або не розголошуються.
Сергій Кузенцов прибув на Рів'єру-Романьйола 19 серпня, офіційно – у відпустку. З ним була дружина та двоє дітей. Родина оселилася у туристичному селищі Сан-Клементе, саме там українця заарештували на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.
49-річний чоловік, який, очевидно, придбав авіаквитки в Польщі для поїздки до Італії – незрозуміло, чи для себе, чи для своєї родини – відчинив двері карабінерам, які оточили курорт, отримавши наведення від відділу Sirene-Fast Міжнародної служби поліцейського співробітництва (SCIP),
– йдеться у матеріалі.
При цьому, видається, німецька влада знала про намір Кузенцова поїхати до Італії. Сам чоловік не переховувався: він використовував своє справжнє ім'я та прибув на позашляховику з українськими номерами. Колишній спецпризначенець не чинив опору.
Його особу було встановлено, затримано та доставлено до в'язниці в Ріміні, де він чекає на судове засідання найближчими днями для проведення слухання щодо його екстрадиції. Після цього розпочнеться процедура екстрадиції чоловіка до Німеччини.
Що відомо про підриви "Північних потоків"?
У ніч проти 26 – 27 вересня 2022 року у шведській економічній зоні Балтійського моря пролунали вибухи на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Атака спричинила серйозні пошкодження: у трубі виявили пробоїну завдовжки близько 8 метрів.
Кожен із газопроводів складається з двох гілок, і неушкодженою залишилася лише одна з "Північного потоку-2". Унаслідок диверсії було перекрито один із ключових маршрутів постачання російського газу до Європи – саме тоді, коли країни ЄС уже потерпали від енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України.
Розслідування інциденту триває. Спершу Німеччина, Данія та Швеція планували створити спільну слідчу групу, однак через ризик витоку даних вирішили працювати окремо. Відповідальність за підрив газопроводів досі ніхто не взяв на себе.
Є припущення, що "Північні потоки" могла підірвати й сама Росія, щоб залякати країни ЄС відсутністю газу. ЗМІ писали, що біля газопроводів "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2" напередодні вибухів перебували російські військові кораблі.
Водночас начальник ГУР Кирило Буданов, говорячи про підриви на російських газопроводах, зазначив, що ніхто з офіційних осіб в Україні не міг мати до цього стосунку.