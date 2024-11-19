Подрыв авто начальника штаба Черноморского флота России: появилось видео взрыва

В Севастополе произошел взрыв машины капитана Черноморского флота России. Через несколько дней после взрыва в сети показали видео, которое показывает момент подрыва.

В Севастополе был взорван автомобиль, принадлежавший начальнику штаба Черноморского флота России Валерию Транковскому. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на российское СМИ.

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Взрыв произошел 13 ноября на стоянке возле магазина на улице Тараса Шевченко. В результате этой атаки военный погиб.

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Правоохранители задержали двух подозреваемых – 38-летнюю женщину из Севастополя и 47-летнего мужчину из Ялты. Женщина следила за маршрутами и ежедневным расписанием военного, а мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и прикрепил его к автомобилю. По информации "следствия", подозреваемые действовали якобы по указанию украинских спецслужб.

Впоследствии в интернете появилось видео момента подрыва автомобиля, которое стало доступным широкой общественности.

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