Підрив авто начальника штабу Чорноморського флоту Росії: з’явилося відео вибуху
У Севастополі стався вибух автівки капітана Чорноморського флоту Росії. Через кілька днів після вибуху в мережі показали відео, яке показує момент підриву.
У Севастополі було підірвано автомобіль, що належав начальнику штабу Чорноморського флоту Росії Валерію Транковському. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на російське ЗМІ.
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Що відомо про підрив та обвинувачених
Вибух стався 13 листопада на стоянці біля магазину на вулиці Тараса Шевченка. Унаслідок цієї атаки військовий загинув.
Як підірвалось авто Транковського: дивіться відео
Правоохоронці затримали двох підозрюваних – 38-річну жінку з Севастополя та 47-річного чоловіка з Ялти. Жінка стежила за маршрутами та щоденним розкладом військового, а чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій та прикріпив його до автомобіля. За інформацією "слідства", підозрювані діяли нібито за вказівкою українських спецслужб.
Згодом в інтернеті з’явилося відео моменту підриву автівки, яке стало доступним широкому загалу.
Ліквідація Транковського: останні новини
- Заміна Транковського може бути проблематичною для Росії через брак досвідчених офіцерів та можливі проблеми з корупцією.
- Цей інцидент є позитивним сигналом для України, оскільки загинув високопоставлений керівник російського флоту, якого буде складно замінити.