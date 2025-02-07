От листовки до убийства: "Тексты" расследовали, как ФСБ вербует украинцев

Журналисты решили прикинуться потенциальными жертвами российской пропаганды и вышли на "рекрутеров" из ФСБ. И узнали, сколько платят за теракты против ТЦК. Всю полученную информацию они передадут в правоохранительные органы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование Texty.org.ua.

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"Забараненный нацик – цена договорная"

Знакомый одного из авторов текста заметил граффити с адресом странного телеграм-канала. Это действительно оказался российский ресурс с соответствующим акцентом на "бусификацию" и настойчивыми тезисами о "плохих ТЦК".

Нас постепенно, но очень настойчиво подводили к необходимости реального насилия против представителей ТЦК и украинской власти в целом. Это и сообщения о расклеенных "участниками сопротивления" пропагандистских листовках, и присвоение авторства теракта в здании ТЦК в Ровно и убийства военного на Полтавщине. А потом среди сообщений вдруг появилось объявление с цифрами,

– говорится в статье.

Под цифрами имелись в виду расценки. За все платят в долларах, начинается "работа" с расклейки листовок и рисования граффити. Кстати, ночью в комендатский час. Вербовщики очень за, если распространять листовки будут молодые люди 15 – 17 лет. То есть несовершеннолетние.

Молодежь, которая приобщается к такой "работе", последние три года жила в войне и как минимум слышала обстрелы. "Тексты" отметили: государству и обществу стоит задуматься, как так получилось, что юноши и девушки считают сливание координат врагу "такой же работой, как и в Маке". Следует напомнить и то, что завербованные агенты чаще всего погибают, не получая денег.

Схема привлечения нового "работника" похожа на практики сетевого маркетинга: больше работаешь – больше зарабатываешь. Возможен "карьерный рост", то есть переход от листовок и граффити до поджогов автомобилей военных и зданий ТЦК. Цена за убийство военного указана как договорная.

Россиян интересуют и фото сотрудников ТЦК, их адреса, телефоны, "места стоянки могиль-мобилей". А еще – доступ к БПЛА, умение собирать их и управлять ими, навыки взлома замков в квартирах, установка видеокамер.

Сколько платят за поджоги ТЦК и убийства военных / Фото "Текстов"

Просто поджог машины уже "не катит". Вербовщики указали, что "это билет в один конец", то есть украинские правоохранительные органы хорошо поработали. А потому потенциальным террористам предлагают повреждать машины или полностью уничтожать – с людьми внутри.

Журналисты обнаружили целую сеть похожих телеграм-каналов. Благодаря региональной сетке враг охватывает достаточно людей. Интересно, что о "русском мире" на этих ресурсах речь не идет. Говорится только о деньгах.

"Я это делаю для собственных детей, чтобы они жили в нормальной стране", – объяснил администратор.

По его словам, он из Украины и не связан с Россией. Но журналисты убеждены: когда в России иссякнут деньги, вся система развалится.