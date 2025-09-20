Поезд с надписью "Слава России" заметили на станции Яремче
- На железнодорожной станции в Яремче на электронном табло поезда "Киев – Рахов" появилась надпись "Слава России", полиция расследует инцидент.
- Правоохранители изъяли планшет для программирования табло и проводят проверку обстоятельств и причастных лиц.
На электронном табло поезда "Киев – Рахов" в Яремче появилась надпись "Слава России". Сейчас устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.
Все причастные понесут ответственность за содеянное. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Нацполицию.
Что известно об инциденте с электронным табло поезда?
В субботу, 20 сентября, на железнодорожной станции в Яремче в Ивано-Франковской области пассажиры заметили на электронном табло одного из вагонов надпись "Слава России".
Около 7:30 утра люди сообщили о происшествии в местную полицию. Во время осмотра правоохранители забрали планшет, с помощью которого программировалось электронное табло поезда "Киев – Рахов".
В полиции отмечают, что уже внесли сведения об инциденте в Единый учет. Сейчас правоохранители проверяют данные, устанавливают обстоятельства появления провокационной надписи и людей, которые могут быть к этому причастны.
Другие скандальные случаи в контексте российской пропаганды
- В США на ток-шоу The Late Show со Стивеном Колбером использовали карту Украины без Крыма. В то же время платформа UNITED24 Media отметила, что важно всегда соблюдать точность в отображении государственных границ.
- Между тем в Украине продолжаются дискуссии по ограничению российского культурного контента. Эксперт Елена Ивановская высказалась за блокировку российских треков на стриминговых сервисах, в частности Spotify, Apple Music и YouTube Music.
- В то же время дочь языкового омбудсмена Елены Ивановской ранее вела соцсети на русском, опасаясь, что украинский мало кто будет читать.