21 августа, 10:44
2

Поезда Укрзализныци задерживаются на нескольких направлениях в результате российской атаки

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Из-за ночного обстрела повреждена контактная сеть Укрзализныци, что привело к задержке ряда пассажирских поездов из многих городов.
  • Железнодорожники уже отремонтировали поломку и работают над уменьшением задержек.

Контактная сеть Укрзализныци получила повреждения из-за ночного обстрела. Сейчас ряд поездов курсирует с задержкой.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Укрзализныци.

Какие поезда задерживаются?

В результате массированной вражеской атаки на украинские города наблюдаются задержки ряда пассажирских поездов. Некоторые рейсы прибудут с опозданием около часа.

Из-за обстрелов произошло повреждение контактной сети в Житомирской области. Проблемы с расписанием касаются поездов, которые курсируют из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Кривого Рога, Одессы и других городов.

В сообщении говорится о задержке таких рейсов:

  • №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;
  • №49/50 Трускавец – Киев;
  • №7/8 Черновцы – Киев;
  • №149/150 Ивано-Франковск – Киев;
  • №51/52 Перемышль – Киев (в обе стороны)
  • №227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;
  • №93/94 Харьков – Хелм;
  • №29/30 Ужгород – Киев.

По информации Укрзализныци, на поврежденном участке уже отремонтировали контактную сеть, и железнодорожники прилагают усилия, чтобы как можно скорее уменьшить задержки поездов.

