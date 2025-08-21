Контактная сеть Укрзализныци получила повреждения из-за ночного обстрела. Сейчас ряд поездов курсирует с задержкой.

Какие поезда задерживаются?

В результате массированной вражеской атаки на украинские города наблюдаются задержки ряда пассажирских поездов. Некоторые рейсы прибудут с опозданием около часа.

Из-за обстрелов произошло повреждение контактной сети в Житомирской области. Проблемы с расписанием касаются поездов, которые курсируют из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Кривого Рога, Одессы и других городов.

В сообщении говорится о задержке таких рейсов:

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;

№49/50 Трускавец – Киев;

№7/8 Черновцы – Киев;

№149/150 Ивано-Франковск – Киев;

№51/52 Перемышль – Киев (в обе стороны)

№227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;

№93/94 Харьков – Хелм;

№29/30 Ужгород – Киев.

По информации Укрзализныци, на поврежденном участке уже отремонтировали контактную сеть, и железнодорожники прилагают усилия, чтобы как можно скорее уменьшить задержки поездов.

Что известно о массированной атаке?