Поезда Укрзализныци задерживаются на нескольких направлениях в результате российской атаки
- Из-за ночного обстрела повреждена контактная сеть Укрзализныци, что привело к задержке ряда пассажирских поездов из многих городов.
- Железнодорожники уже отремонтировали поломку и работают над уменьшением задержек.
Контактная сеть Укрзализныци получила повреждения из-за ночного обстрела. Сейчас ряд поездов курсирует с задержкой.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Укрзализныци.
Смотрите также Комбинированный вражеский удар по Львову: погиб человек, есть пострадавшие
Какие поезда задерживаются?
В результате массированной вражеской атаки на украинские города наблюдаются задержки ряда пассажирских поездов. Некоторые рейсы прибудут с опозданием около часа.
Из-за обстрелов произошло повреждение контактной сети в Житомирской области. Проблемы с расписанием касаются поездов, которые курсируют из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Кривого Рога, Одессы и других городов.
В сообщении говорится о задержке таких рейсов:
- №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;
- №49/50 Трускавец – Киев;
- №7/8 Черновцы – Киев;
- №149/150 Ивано-Франковск – Киев;
- №51/52 Перемышль – Киев (в обе стороны)
- №227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;
- №93/94 Харьков – Хелм;
- №29/30 Ужгород – Киев.
По информации Укрзализныци, на поврежденном участке уже отремонтировали контактную сеть, и железнодорожники прилагают усилия, чтобы как можно скорее уменьшить задержки поездов.
Что известно о массированной атаке?
- Ночью 21 августа враг применил 614 средств воздушного нападения. В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников в 11 местах, а также падение обломков сбитых целей в 3 локациях.
- Россия атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру, что привело к серьезным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.