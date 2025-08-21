Укр Рус
21 серпня, 10:44
Потяги Укрзалізниці затримуються на декількох напрямках внаслідок російської атаки

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Через нічний обстріл пошкоджено контактну мережу Укрзалізниці, що призвело до затримки низки пасажирських потягів з багатьох міст.
  • Залізничники вже відремонтували поломку та  працюють над зменшенням затримок.

Контактна мережа Укрзалізниці зазнала пошкоджень через нічний обстріл. Наразі низка поїздів курсує із затримкою.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані Укрзалізниці.

Які потяги затримуються?

Внаслідок масованої ворожої атаки на українські міста спостерігаються затримки низки пасажирських поїздів. Деякі рейси прибудуть із запізненням близько години.

Через обстріли відбулося пошкодження контактної мережі в Житомирській області. Проблеми з розкладом стосуються поїздів, які курсують з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

В повідомленні йдеться про затримку таких рейсів:

  • №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;
  • №49/50 Трускавець – Київ;
  • №7/8 Чернівці – Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ – Київ;
  • №51/52 Перемишль – Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;
  • №93/94 Харків – Хелм;
  • №29/30 Ужгород – Київ.

За інформацією Укрзалізниці, на пошкодженій ділянці вже відремонтували контактну мережу, і залізничники докладають зусиль, щоб якомога швидше зменшити затримки поїздів.

