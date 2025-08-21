Контактна мережа Укрзалізниці зазнала пошкоджень через нічний обстріл. Наразі низка поїздів курсує із затримкою.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані Укрзалізниці.

Дивіться також Комбінований ворожий удар по Львову: загинула людина, є постраждалі

Які потяги затримуються?

Внаслідок масованої ворожої атаки на українські міста спостерігаються затримки низки пасажирських поїздів. Деякі рейси прибудуть із запізненням близько години.

Через обстріли відбулося пошкодження контактної мережі в Житомирській області. Проблеми з розкладом стосуються поїздів, які курсують з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

В повідомленні йдеться про затримку таких рейсів:

№43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;

№49/50 Трускавець – Київ;

№7/8 Чернівці – Київ;

№149/150 Івано-Франківськ – Київ;

№51/52 Перемишль – Київ (в обидві сторони)

№227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;

№93/94 Харків – Хелм;

№29/30 Ужгород – Київ.

За інформацією Укрзалізниці, на пошкодженій ділянці вже відремонтували контактну мережу, і залізничники докладають зусиль, щоб якомога швидше зменшити затримки поїздів.

Що відомо про масовану атаку?