Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані Укрзалізниці.
Які потяги затримуються?
Внаслідок масованої ворожої атаки на українські міста спостерігаються затримки низки пасажирських поїздів. Деякі рейси прибудуть із запізненням близько години.
Через обстріли відбулося пошкодження контактної мережі в Житомирській області. Проблеми з розкладом стосуються поїздів, які курсують з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.
В повідомленні йдеться про затримку таких рейсів:
- №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;
- №49/50 Трускавець – Київ;
- №7/8 Чернівці – Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ – Київ;
- №51/52 Перемишль – Київ (в обидві сторони)
- №227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;
- №93/94 Харків – Хелм;
- №29/30 Ужгород – Київ.
За інформацією Укрзалізниці, на пошкодженій ділянці вже відремонтували контактну мережу, і залізничники докладають зусиль, щоб якомога швидше зменшити затримки поїздів.
Що відомо про масовану атаку?
- Вночі 21 серпня ворог застосував 614 засобів повітряного нападу. У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників у 11 місцях, а також падіння уламків збитих цілей у 3 локаціях.
- Росія атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру, що призвело до серйозних руйнувань та жертв серед цивільного населення.