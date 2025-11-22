Путин может посетить оккупированные территории Украины до конца года
- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может посетить оккупированные территории Украины до конца 2025 года, хотя пока не запланировано.
- Ранее в 2023 году Владимир Путин уже посещал Мариуполь, а также "проверял военные штабы" в Луганской и Херсонской областях.
Российский диктатор Владимир Путин может приехать с визитом на оккупированные украинские территории до конца 2025 года, хотя пока такое мероприятие не запланировано.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".
О чем заявил Песков?
Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам не исключил возможность того, что Владимир Путин может посетить оккупированные территории до конца 2025 года. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя,
– сказал он.
Напомним, что еще в марте 2023 года российский диктатор был с "визитом" в Мариуполе Донецкой области. В апреле того же года он "проверил военные штабы" на территории оккупированных Луганской и Херсонской областей.
Москва хочет признания этих территорий российскими
Напомним, громкий "мирный план", среди всего, предусматривает, что Крым и Луганская и Донецкая области будут признаваться Россией, а границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.
Президент США Дональд Трамп в радиоинтервью Fox News заявлял, что Украина "за короткий промежуток времени" потеряет Донбасс. Украина будет вынуждена отдать даже те земли, которые она не потеряла во время войны.
Сам Владимир Путин заявил, что у него есть текст мирного плана Трампа из 28 пунктов. Диктатор отметил, что Россия готова к мирным переговорам, но в то же время она может достичь своих целей и без них.