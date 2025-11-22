Путин может посетить оккупированные территории Украины до конца года

Российский диктатор Владимир Путин может приехать с визитом на оккупированные украинские территории до конца 2025 года, хотя пока такое мероприятие не запланировано.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

О чем заявил Песков?

Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам не исключил возможность того, что Владимир Путин может посетить оккупированные территории до конца 2025 года. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя,

– сказал он.

Напомним, что еще в марте 2023 года российский диктатор был с "визитом" в Мариуполе Донецкой области. В апреле того же года он "проверил военные штабы" на территории оккупированных Луганской и Херсонской областей.

Москва хочет признания этих территорий российскими