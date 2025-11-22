Путін може відвідати окуповані території України до кінця року

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати з візитом на окуповані українські території до кінця 2025 року, хоча поки такий захід не запланований.

Відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Про що заявив Пєсков?

Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам не відкинув можливість того, що Володимир Путін може відвідати окуповані території до кінця 2025 року. Ідеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Поки що немає точно у графіку, але виключати цього не можна,

– сказав він.

Нагадаємо, що ще у березні 2023 року російський диктатор був з "візитом" у Маріуполі Донецької області. У квітні того ж року він "перевірив воєнні штаби" на території окупованих Луганської та Херсонської областей.

Москва хоче визнання цих територій російськими