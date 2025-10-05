Погибла вместе с родными: известно имя школьницы, которую убила Россия под Львовом

Российские войска ночью 5 октября массированно атаковали Украину. В результате циничного вражеского удара на Львовщине погибла 10-классница Анастасия Грицив вместе с родными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Зимноводовский сельский совет территориальной общины.

На Львовщине погибла Анастасия Грицив

Этой ночью враг попал по жилой застройке в Лапаевке, что на Львовщине.

В результате удара погибла 15-летняя школьница Анастасия Грицив вместе с родными. Известно, что девушка была ученицей 10-А класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы.