Загинула разом з рідними: відомо ім'я школярки, яку вбила Росія під Львовом
- 5 жовтня російські війська атакували Львівщину, внаслідок чого загинула 15-річна школярка Анастасія Гриців разом з рідними.
- У Зимноводівській громаді оголосили День жалоби 5 жовтня.
Російські війська вночі 5 жовтня масовано атакували Україну. Внаслідок цинічного ворожого удару на Львівщині загинула 10-класниця Анастасія Гриців разом з рідними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Зимноводівську сільську раду територіальної громади.
На Львівщині загинула Анастасія Гриців
Цієї ночі ворог поцілив по житловій забудові у Лапаївці, що на Львівщині.
Внаслідок удару загинула 15-річна школярка Анастасія Гриців разом з рідними. Відомо, що дівчина була ученицею 10-А класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи.
Щиро співчуваємо близьким та усім, хто знав і любив Настю. У цей важкий час громада єднається в спільній молитві за упокій душ загиблих,
– написали в Зимноводівській сільській раді.
Повідомляється, що 5 жовтня в Зимноводівській громаді оголосили Днем жалоби.
Трагічну звістку прокоментували також у Лапаївському ліцеї, де навчалася Анастасія.
Не віримо, що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність взяла в обійми усю родину,
– йдеться в публікації.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять!
Які наслідки ворожого удару?
У ніч проти 5 жовтня ворог запустив по Україні 549 засобів повітряного нападу. Під атакою опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Більшість засобів ураження Росія спрямувала на Захід України, зокрема на Львів. За даними ДСНС Львівської області, ця атака стала для регіону наймасованішою. Росіяни били по об'єктах енергетики й промисловості, житловому сектору.
Цієї ночі ворог вдарив по індустріальному парку Sparrow у промисловій зоні Сигнівка. За словами міського голови Львова Андрія Садового, "Спарроу Парк Львів" – цецивільний об'єкт, який не має нічого спільного з військовим виробництвом.