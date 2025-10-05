Російські війська вночі 5 жовтня масовано атакували Україну. Внаслідок цинічного ворожого удару на Львівщині загинула 10-класниця Анастасія Гриців разом з рідними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Зимноводівську сільську раду територіальної громади.

На Львівщині загинула Анастасія Гриців

Цієї ночі ворог поцілив по житловій забудові у Лапаївці, що на Львівщині.

Внаслідок удару загинула 15-річна школярка Анастасія Гриців разом з рідними. Відомо, що дівчина була ученицею 10-А класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи.

Щиро співчуваємо близьким та усім, хто знав і любив Настю. У цей важкий час громада єднається в спільній молитві за упокій душ загиблих,

– написали в Зимноводівській сільській раді.

Повідомляється, що 5 жовтня в Зимноводівській громаді оголосили Днем жалоби.

Трагічну звістку прокоментували також у Лапаївському ліцеї, де навчалася Анастасія.

Не віримо, що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність взяла в обійми усю родину,

– йдеться в публікації.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять!

Які наслідки ворожого удару?