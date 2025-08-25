В субботу, 23 августа, общины на Волыни узнали о гибели на войне еще двух земляков. В вечность отошли Андрей Манойло и подполковник полиции Александр Соловьянчик.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Нововолынска Бориса Карпуса, заместителя Любешовского поселкового головы Владимира Сергийчука и Национальную полицию.

Что известно об Андрее Манойло?

В среду, 20 августа, умер житель города Нововолынск Андрей Манойло, 1981 года рождения. Сердце защитника перестало биться в больнице Харькова. Мужчина был ранен на фронте.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!

– написал городской голова.

Информацию о прибытии тела и чин похорон сообщат позже.

Погибший Андрей Манойло / Фото Бориса Карпуса

Что известно об Александре Соловьянчике?

В пятницу, 22 августа, во время выполнения боевого задания на востоке Украины погиб уроженец поселка Любешов и подполковник полиции Александр Соловьянчик.

Он с 2015 года служил в Национальной полиции Украины. Был следователем и опероуполномоченным в различных правоохранительных подразделениях. Покойный присоединился к стрелковому батальону особого назначения более года назад.

Настоящий офицер, отличавшийся большой силой духа и настойчивостью. Был преданным своему делу, верным Присяге и настоящим сыном своей страны,

– говорится в сообщении.

Погибший Александр Соловьянчик / Фото Нацполиции

