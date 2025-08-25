Волынь прощается с двумя защитниками: погибли Андрей Манойло и Александр Соловьянчик
- Житель Нововолынска Андрей Манойло умер от полученных на фронте ранений в больнице Харькова 20 августа.
- Уроженец поселка Любешов и подполковник полиции Александр Соловьянчик погиб на востоке Украины 22 августа.
В субботу, 23 августа, общины на Волыни узнали о гибели на войне еще двух земляков. В вечность отошли Андрей Манойло и подполковник полиции Александр Соловьянчик.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Нововолынска Бориса Карпуса, заместителя Любешовского поселкового головы Владимира Сергийчука и Национальную полицию.
Смотрите также От искусства к фронту: в Киеве попрощались с художником Давидом Чичканом
Что известно об Андрее Манойло?
В среду, 20 августа, умер житель города Нововолынск Андрей Манойло, 1981 года рождения. Сердце защитника перестало биться в больнице Харькова. Мужчина был ранен на фронте.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!
– написал городской голова.
Информацию о прибытии тела и чин похорон сообщат позже.
Что известно об Александре Соловьянчике?
В пятницу, 22 августа, во время выполнения боевого задания на востоке Украины погиб уроженец поселка Любешов и подполковник полиции Александр Соловьянчик.
Он с 2015 года служил в Национальной полиции Украины. Был следователем и опероуполномоченным в различных правоохранительных подразделениях. Покойный присоединился к стрелковому батальону особого назначения более года назад.
Настоящий офицер, отличавшийся большой силой духа и настойчивостью. Был преданным своему делу, верным Присяге и настоящим сыном своей страны,
– говорится в сообщении.
Погибшие на войне: последние новости
- 21 августа "на щите" вернулся домой Павел "Зверобой" Диденко, который воевал на фронте с начала российской агрессии, пройдя Иловайский котел. Защитник из Дубно Ровенской области погиб еще 9 июля – длительное время его считали пропавшим без вести.
- 11 августа во время боевого задания в Донецкой области погиб старший лейтенант полиции Сергей Магла. Житель Одесской области добровольно вступил в стрелковый батальон полиции особого назначения в июне 2024 года.
- 2 августа на Покровском направлении погиб 21-летний снайпер Даниил "Тренер" Пархоменко. Житель Бучи Киевской области стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года.