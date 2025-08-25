У суботу, 23 серпня, громади на Волині дізналися про загибель на війні ще двох земляків. У вічність відійшли Андрій Манойло та підполковник поліції Олександр Солов'янчик.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Нововолинська Бориса Карпуса, заступника Любешівського селищного голови Володимира Сергійчука та Національну поліцію.

Що відомо про Андрія Манойла?

У середу, 20 серпня, помер житель міста Нововолинськ Андрій Манойло, 1981 року народження. Серце захисника перестало битися в лікарні Харкова. Чоловік був поранений на фронті.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою!

– написав міський голова.

Інформацію про прибуття тіла та чин похорону повідомлять згодом.

Загиблий Андрій Манойло / Фото Бориса Карпуса

Що відомо про Олександра Солов'янчика?

У п'ятницю, 22 серпня, під час виконання бойового завдання на сході України загинув уродженець селища Любешів і підполковник поліції Олександр Солов'янчик.

Він із 2015 року служив у Національній поліції України. Був слідчим та опероуповноваженим у різних правоохоронних підрозділах. Покійний приєднався до стрілецького батальйону особливого призначення понад рік тому.

Справжній офіцер, що вирізнявся неабиякою силою духу та наполегливістю. Був відданим своїй справі, вірним Присязі та справжнім сином своєї країни,

– йдеться в повідомленні.

Загиблий Олександр Солов'янчик / Фото Нацполіції

