Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Hromadske. У Києві 18 серпня відбулося прощання із відомим українським художником та військовим Давидом Чичканом.

Читайте також На фронті загинув відомий художник-анархіст Давид Чичкан

Як відбувалося прощання?

Церемонія прощання почалася у Михайлівському соборі, після чого люди сформували колону за машиною з тілом полеглого воїна. Вони пройшли Михайлівською вулицею до Майдану Незалежності, скандуючи: "Слава Герою Давиду Чичкану".

Прощання з військовим та художником / Відео: Hromadske

У Києві прощаються з художником Давидом Чичканом, який загинув на фронті. Митець дотримувався анархістських поглядів



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/i9RzoGlmgf — hromadske (@HromadskeUA) August 18, 2025

На майдані зібралися сотні людей – рідні, побратими, друзі та всі, хто хотів віддати шану митцю. Багато з них тримали у руках прапори з анархістською символікою.

Він міг присвятити себе мистецтву, але він обрав захист Батьківщини. Він ніколи не ховався за спинами побратима. Він чесно та сумлінно виконував свої обов’язки. Він був щирим до людей, він міг знайти підхід до будь-якого побратима. Для нас це велика втрата, але Герої не вмирають,

– сказав побратим Максим Тютюнник.

Інші товариші по службі також згадували його принциповість і переконання.

Хоча він мав всі можливості отримати якесь "солодке місце", сидіти в тилу, завдяки своєму величезному соціальному капіталу, але він не став його використовувати, тому що він був послідовним анархістом і вважав, що його місце поруч з його народом – розділяти найважчі тяготи цієї війни разом з ним,

– розповів один із побратимів.

За його словами, Чичкан ніколи не відмовлявся від складних або "непрестижних" завдань.

Про Давида казали: "У цього хлопця безліч струсів мозку, на нього чатує кожен неонацій Києва. Він безстрашний". Це справді було так, і пізніше я зрозумів, що свій страх він раціоналізував. Він долав його за допомогою своїх переконань та етики. Він багато разів уникав смерті від ножа вуличного фашиста, але не уникнув від дрона фашистського окупанта,

– згадував побратим Лесик.

На прощанні була і українська співачка Марина Круть, яка заспівала свою пісню "Воля."

Митця провели в останню путь / Відео: Hromadske

Марина Круть заспівала на прощанні з художником Давидом Чичканом, який загинув на фронті



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/ks6svXLiCB — hromadske (@HromadskeUA) August 18, 2025

Хто такий Давид Чичкан?

Давид Чичкан народився у родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Свою мистецьку діяльність розпочав на початку 2000-х, долучившись до творчого угруповання "А. Е.". Він працював у форматах графіки, живопису, стритарту, перформансу та політичного плаката.

Виставки Чичкана часто супроводжувалися скандалами та нападами. У січні 2024 року Одеський національний художній музей скасував його виставку "Зі стрічками і прапорами", бо опоненти стверджували, що художник у своїх роботах прирівнює українських військових до російських.

У лютому 2017 року понад десяток людей увірвалися на одну з його виставок, побили охоронця, знищили експозицію та викрали чотири картини.

Попри мистецьке життя, у вересні 2024 року Давид добровільно вступив до лав Збройних сил України.

10 серпня 2025 року він загинув, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку.