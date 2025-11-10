Укр Рус
10 ноября, 17:56
2

Значительные дожди накроют Украину: где и когда серьезно ухудшится погода

София Рожик
Основные тезисы
  • 11 ноября в ряде областей ожидаются значительные дожди.
  • Объявлен желтый уровень опасности, возможные осложнения для предприятий и транспорта.

Часть Украины накроет непогода во вторник, 11 ноября. Ухудшение погоды ожидается в 6 областях.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Где ухудшится погода?

Во вторник ухудшение погоды прогнозируют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Там пройдут значительные дожди.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

Рекомендуем ️️заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов; ️руководителям предприятий – принять меры для минимизации рисков; ️водителям – быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию,
– призвали в ГСЧС.

Погода 11 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • В эксклюзивном интервью 24 Канала синоптик Наталья Птуха рассказала, что ноябрь в Украине будет с повышенной влажностью. В то же время количество осадков останется в пределах нормы.

  • Кроме того, последний месяц осени в Украине будет теплее, чем должен был бы быть. Среднюю температуру прогнозируют на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.

  • А сильные морозы в этом ноябре маловероятны.