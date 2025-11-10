Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 11 ноября?
В этот день небо над Украиной будет покрыто облаками. В некоторых областях дожди будут слабые, тогда как в других ожидаются ливни.
Так на Западе страны осадки будут небольшие, на остальной территории – умеренные. Значительные дожди 11 ноября будут лить в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
В западных регионах и на Левобережье ночью и утром на землю местами спустится туман.
Ветер прогнозируют переменных направлений, силой 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +5...+10 градусов, а на Западе прохладнее – от 1 до 6 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 7 – 12 градусов тепла, а на Юге и Востоке ожидается от +11 до +16 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
Киев +8...+10;
Ужгород +9...+11;
Львов +9...+11;
Ивано-Франковск +9...+11;
Тернополь +9...+11;
Черновцы +9...+11;
Хмельницкий +9...+11;
Луцк +9...+11;
Ровно +9...+11;
Житомир +9...+11;
Винница +9...+11;
Одесса +13...+15;
Николаев +13...+15;
Херсон +13...+15;
Симферополь +15...+17;
Кропивницкий +9...+11;
Черкассы +9...+11;
Чернигов +9...+11;
Сумы +9...+11;
Полтава +9...+11;
Днепр +13...+15;
Запорожье +13...+15;
Донецк +12...+14;
Луганск +10...+12;
Харьков +11...+12.
Погода в Украине на 11 ноября / Карта Укргидрометцентра
Изменится ли погода в ближайшее время?
В ноябре дожди в Украине будут идти часто. Но несмотря на повышенную влажность количество осадков все равно будет оставаться в пределах нормы. Дожди могут прекратятся до конца нынешней недели из-за повышения атмосферного давления.
Синоптики прогнозируют, что в ноябре в целом будет тепло, ведь среднемесячная температура будет на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.
Но в то же время в Киеве 9 ноября выпал первый снег. В сети публиковали кадры, на которых видно "кружение" снежинок.