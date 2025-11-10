Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 11 ноября?

В этот день небо над Украиной будет покрыто облаками. В некоторых областях дожди будут слабые, тогда как в других ожидаются ливни.

Так на Западе страны осадки будут небольшие, на остальной территории – умеренные. Значительные дожди 11 ноября будут лить в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В западных регионах и на Левобережье ночью и утром на землю местами спустится туман.

Ветер прогнозируют переменных направлений, силой 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +5...+10 градусов, а на Западе прохладнее – от 1 до 6 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 7 – 12 градусов тепла, а на Юге и Востоке ожидается от +11 до +16 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +9...+11;

Сумы +9...+11;

Полтава +9...+11;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +10...+12;

Харьков +11...+12.



Погода в Украине на 11 ноября / Карта Укргидрометцентра

