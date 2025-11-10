Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
В Киеве выпал снег: что известно?
В воскресенье, 9 ноября, погода в Киеве удивила местных жителей.
Вечером киевляне заметили на улицах столицы снег. В сети в местных пабликах сразу начали публиковали "снежные" кадры.
Снег в Киеве: смотрите видео
На кадрах можно увидеть, как осадки переливаются на фоне света фонарей и кружатся в воздухе.
К слову, по данным синоптиков, 10 ноября по территории Киевской области и города Киева ожидается облачная погода. Прогнозируется местами небольшой дождь.
Погода в Украине
В Украине 10 ноября будет облачная погода. По данным синоптиков, ожидаются небольшие (в западных и северных областях местами), в южных и большинстве центральных областей ночью умеренные дожди. Ночью и утром в Украине, кроме северной части, прогнозируют туман.
Отметим, что с каждым днем зима – уже ближе. Поэтому украинцы гадают, не ударит ли мороз в ближайшее время.
В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что мороз в ближайшие дни не ожидается.
"Разве что на высокогорье Карпат. Локально во время прояснений может быть немножко ниже 0 градусов, но на остальной территории, где у нас преимущественно равнина, будут плюсовые значения", – объяснила она.