В Киеве выпал снег: что известно?

В воскресенье, 9 ноября, погода в Киеве удивила местных жителей.

Вечером киевляне заметили на улицах столицы снег. В сети в местных пабликах сразу начали публиковали "снежные" кадры.

Снег в Киеве: смотрите видео

На кадрах можно увидеть, как осадки переливаются на фоне света фонарей и кружатся в воздухе.

В Киеве выпал снег: смотрите видео

К слову, по данным синоптиков, 10 ноября по территории Киевской области и города Киева ожидается облачная погода. Прогнозируется местами небольшой дождь.

