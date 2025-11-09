Также стоит ожидать туман из-за повышенной влажности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в будни?

У понедельник, 10 ноября, в южных, центральных, восточных и некоторых северных областях пройдут дожди, местами также будет туман. Ветер будет переменным, и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем она составит от 7 до 12 градусов тепла. В южных и центральных областях в дневные часы пригреет от 12 до 17 градусов тепла.

У вторник, 11 ноября, дожди будут почти во всех областях, в Одесской области возможны грозы. Ветер также по большей части будет переменных направлений, и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показываться от 5 до 10 градусов тепла, а днем – от 7 до 12 градусов тепла. В южных и центральных областях в в дневные часы воздух прогреется до 16 градусов тепла.

У среду, 12 ноября, дожди будут в южных и северо-западных регионах. В отдельных областях возможен туман. Ветер в основном будет северо-западного направления, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла. В юго-восточных областях ожидается от 8 до 11 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов тепла.

У четверг, 13 ноября, в Приазовье, Крыму и восточных областях пройдут дожди. На территории других регионов осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений, и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, в западных областях местами будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В дневные часы ожидается температура от 6 до 11 градусов тепла.

У пятницу, 14 ноября, осадки в основном прекратятся. В течение ночи и первой половины дня возможен туман. Ветер будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до 6 градусов тепла. В то же время днем столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла.

Какая погода будет на выходных?

У субботу, 15 ноября, дождей по Украине также не ожидается. Местами на Левобережье можно будет увидеть туман. Ветер будет двигаться в южном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, в дневное время она составит от 8 до 13 градусов тепла. А на Прикарпатье местами даже пригреет до 15 градусов тепла.

У воскресенье, 16 ноября, тоже не прогнозируют осадков. Но в дневное время в западных регионах возможны незначительные дожди. Ветер будет двигаться в южном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 2 до 7 градусов тепла, днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. В южной части и в Крыму ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

Что ждать от погоды в ближайшее время?