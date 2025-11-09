Також варто очікувати туман через підвищену вологість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде у будні?

У понеділок, 10 листопада, у південних, центральних, східних і деяких північних областях пройдуть дощі, місцями також буде туман. Вітер буде змінним, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень вона становитиме від 7 до 12 градусів тепла. У південних і центральних областях у денні години пригріє від 12 до 17 градусів тепла.

У вівторок, 11 листопада, дощі будуть майже у всіх областях, в Одеській області можливі грози. Вітер також здебільшого буде змінних напрямків, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуться від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 7 до 12 градусів тепла. У південних та центральних областях у в денні години повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У середу, 12 листопада, дощі будуть у південних і північно-західних регіонах. В окремих областях можливий туман. Вітер здебільшого буде північно-західного напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде у діапазоні від 2 до 7 градусів тепла. У південно-східних областях очікується від 8 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла.

У четвер, 13 листопада, у Приазов'ї, Криму та східних областях пройдуть дощі. На території інших регіонів опадів не передбачають. Вітер буде змінних напрямків, і буде рухатися зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів тепла, у західних областях місцями коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У денні години очікується температура від 6 до 11 градусів тепла.

У п'ятницю, 14 листопада, опади здебільшого припиняться. Протягом ночі та першої половини дня можливий туман. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години становитиме від 0 до 6 градусів тепла. Водночас удень стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла.

Яка погода буде на вихідних?

У суботу, 15 листопада, дощів по Україні також не очікується. Місцями на Лівобережжі можна буде побачити туман. Вітер рухатиметься у південному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, у денний час вона становитиме від 8 до 13 градусів тепла. А на Прикарпатті місцями навіть пригріє до 15 градусів тепла.

У неділю, 16 листопада, теж не прогнозують опадів. Але у денний час у західних регіонах можливі незначні дощі. Вітер рухатиметься у південному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься у межах від 2 до 7 градусів тепла, вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині та у Криму очікується від 14 до 16 градусів тепла.

Що чекати від погоди найближчим часом?