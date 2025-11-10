Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 11 листопада?
Цього дня небо над Україною буде вкрите хмарами. У деяких областях дощі будуть слабкі, тоді як в інших очікуються зливи.
Так на Заході країни опади будуть невеликі, на решті території – помірні. Значні дощі 11 листопада литимуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.
У західних регіонах та на Лівобережжі вночі та вранці на землю місцями спуститься туман.
Вітер прогнозують змінних напрямків, силою 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде +5…+10 градусів, а на Заході прохолодніше – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до 7 – 12 градусів тепла, а на Півдні та Сході очікується від +11 до +16 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ +8...+10;
Ужгород +9...+11;
Львів +9...+11;
Івано-Франківськ +9...+11;
Тернопіль +9...+11;
Чернівці +9...+11;
Хмельницький +9...+11;
Луцьк +9...+11;
Рівне +9...+11;
Житомир +9...+11;
Вінниця +9...+11;
Одеса +13...+15;
Миколаїв +13...+15;
Херсон +13...+15;
Сімферополь +15...+17;
Кропивницький +9...+11;
Черкаси +9...+11;
Чернігів +9...+11;
Суми +9...+11;
Полтава +9...+11;
Дніпро +13...+15;
Запоріжжя +13...+15;
Донецьк +12...+14;
Луганськ +10...+12;
Харків +11...+12.
Погода в Україні на 11 листопада / Карта Укргідрометцентру
Чи зміниться погода найближчим часом?
У листопаді дощі в Україні йтимуть часто. Але попри підвищену вологість кількість опадів все одно залишатиметься в межах норми. Дощі можуть припиняться до кінця нинішнього тижня через підвищення атмосферного тиску.
Синоптики прогнозують, що в листопаді загалом буде тепло, адже середньомісячна температура буде на 1,5 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.
Але водночас у Києві 9 листопада випав перший сніг. У мережі публікували кадри, на яких видно "кружляння" сніжинок.