Объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Где ухудшится погода?
Во вторник ухудшение погоды прогнозируют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Там пройдут значительные дожди.
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.
Рекомендуем ️️заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов; ️руководителям предприятий – принять меры для минимизации рисков; ️водителям – быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию,
– призвали в ГСЧС.
Погода 11 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В эксклюзивном интервью 24 Канала синоптик Наталья Птуха рассказала, что ноябрь в Украине будет с повышенной влажностью. В то же время количество осадков останется в пределах нормы.
Кроме того, последний месяц осени в Украине будет теплее, чем должен был бы быть. Среднюю температуру прогнозируют на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.
А сильные морозы в этом ноябре маловероятны.