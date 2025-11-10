Объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Дожди будут идти повсюду: прогноз погоды в Украине 11 ноября

Где ухудшится погода?

Во вторник ухудшение погоды прогнозируют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Там пройдут значительные дожди.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

Рекомендуем ️️заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов; ️руководителям предприятий – принять меры для минимизации рисков; ️водителям – быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию,

– призвали в ГСЧС.

Погода 11 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости