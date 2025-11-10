Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Де погіршиться погода?

У вівторок погіршення погоди прогнозують в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Там пройдуть значні дощі.

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту.

Рекомендуємо ️️заздалегідь планувати свої поїздки, по можливості уникати далеких маршрутів; ️керівникам підприємств – вжити заходів для мінімізації ризиків; ️водіям – бути максимально уважними та дотримуватись безпечної дистанції,

– закликали у ДСНС.

Погода 11 листопада / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини