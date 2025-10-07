Во вторник, 8 октября, погода в Украине будет дождливой и облачной. Атмосферные фронты активного южного циклона приходят на нашу территорию вместе с незначительной осенней прохладой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В каких областях потеплеет до +23 уже вскоре

Какой будет погода 8 октября?

Во вторник почти на всей территории Украины прогнозируют осадки, кроме северо-западных областей. Местами дожди будут умеренные, а в Одесской области ожидаются ливни. В некоторых регионах Юга также могут быть грозы.

Синоптики прогнозируют высокую влажность и падение атмосферного давления. В большинстве областей ночью и днем будет не очень холодно, а ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, на Юге и Юго-Востоке порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Теплее всего в этот день будет на Востоке и Юго-Востоке. Более низкая температура ночью ожидается в западных областях. В юго-восточной части может прогреться до +16 градусов, тогда как в западных областях будет лишь 4 – 9 градусов тепла. На остальной территории ночная температура прогнозируется в пределах 8 – 13 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов тепла, а на Востоке и Юго-Востоке страны ожидается от 16 до 21 градуса тепла.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +13...+15;

Ужгород +14...+16;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +14...+16;

Николаев +15...+17;

Херсон +18...+20;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +14...+16;

Сумы +14...+16;

Полтава +12...+14;

Днепр +18...+20;

Запорожье +18...+20;

Донецк +18...+20;

Луганск +18...+20;

Харьков +18...+20;