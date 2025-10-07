Погода в Украине 21 сентября / Карта Укргидрометцентра

Будет ли холодно в Украине осенью и зимой?

  • Синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что сейчас сложно предсказать, будет ли осень теплее, или прохладнее прошлогодней. Фактически осень только началась и синоптики еще надеются, что будет "бабье лето".

  • Вся неделя с 6 по 12 октября в Украине будет пасмурной с затяжными дождями. Однако температура воздуха будет относительно теплой, как для этого периода года.

  • Климатические изменения в мире уменьшают вероятность экстремальных морозов и снегопадов в Украине. Поэтому синоптики считают, что зима в этом году также будет теплее нормы.