У вівторок, 8 жовтня, погода в Україні буде дощовою та хмарною. Атмосферні фронти активного південного циклону приходять на нашу територію разом з незначною осінньою прохолодою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 жовтня?

У вівторок майже на всій території України прогнозують опади, окрім північно-західних областей. Місцями дощі будуть помірні, а в Одеській області очікуються зливи. У деяких регіонах Півдня також можуть бути грози.

Синоптики прогнозують високу вологість та падіння атмосферного тиску. В більшості областей вночі та вдень буде не дуже холодно, а вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, на Півдні та Південному Сході пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.

Найтепліше цього дня буде на Сході та Південному Сході. Нижча температура вночі очікується в західних областях. У південно-східній частині може прогрітися до +16 градусів, тоді як у західних областях буде лише 4 – 9 градусів тепла. На решті території нічна температура прогнозується в межах 8 – 13 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів тепла, а на Сході та Південному Сході країни очікується від 16 до 21 градусу тепла.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +13...+15;

Ужгород +14...+16;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +12...+14;

Вінниця +12...+14;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +18...+20;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +14...+16;

Суми +14...+16;

Полтава +12...+14;

Дніпро +18...+20;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +18...+20;

Харків +18...+20;