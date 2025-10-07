Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде холодно в Україні восени та взимку? 

  • Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що зараз складно передбачити, чи буде осінь теплішою, чи прохолоднішою за торішню. Фактично осінь тільки почалася й синоптики ще мають надію, що буде "бабине літо".

  • Увесь тиждень з 6 по 12 жовтня в Україні буде похмурим з затяжними дощами. Однак температура повітря буде відносно теплою, як для цього періоду року.

  • Кліматичні зміни у світі зменшують ймовірність екстремальних морозів і снігопадів в Україні. Тому синоптики вважають, що зима цьогоріч також буде теплішою за норму.