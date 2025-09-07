В понедельник, 8 сентября, в Украину вернутся дожди с грозами. Кроме того, местами будет и туман.

Какой будет погода 8 сентября?

По данным синоптиков, 8 сентября в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +11...+16, днем прогнозируют +21...+26. Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны – там ночью +14...+19, а днем +24...+29.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +22...+24;

Ужгород +24...+26;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +24...+26;

Одесса +26...+28;

Николаев +27...+29;

Херсон +27...+29;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +22...+24;

Сумы +22...+24;

Полтава +23...+25;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +25...+27;

Луганск +23...+25;

Харьков +25...+27.

