Дожди и грозы почти повсеместно: прогноз погоды на 8 сентября
- 8 сентября в Украине ожидается переменная облачность, дожди и грозы в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах.
- Температура ночью +11...+16, днем +21...+26, на юге и юго-востоке теплее: ночью +14...+19, днем +24...+29.
В понедельник, 8 сентября, в Украину вернутся дожди с грозами. Кроме того, местами будет и туман.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 8 сентября?
По данным синоптиков, 8 сентября в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до +11...+16, днем прогнозируют +21...+26. Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны – там ночью +14...+19, а днем +24...+29.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +24...+26;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды на 7 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшие дни?
Начало недели ожидается влажным. Дожди с грозами будут во всех областях Украины, поэтому стоит подготовить зонты.
Однако продержится такая погода недолго: уже с середины недели в большинство областей вернется солнце. Осадки ожидаются только на Западе.
Однако в целом погоду на следующей неделе будет формировать поле повышенного давления. В течение почти всей недели температура будет колебаться в пределах +21...+26, а в западных и южных областях будет жара до +29 градусов.
В то же время в ночные часы из-за антициклона и отсутствия облаков температура будет сильно падать.