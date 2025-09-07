Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 8 сентября?

По данным синоптиков, 8 сентября в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +11...+16, днем прогнозируют +21...+26. Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны – там ночью +14...+19, а днем +24...+29.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +25...+27.

Прогноз погоды на 7 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшие дни?

  • Начало недели ожидается влажным. Дожди с грозами будут во всех областях Украины, поэтому стоит подготовить зонты.

  • Однако продержится такая погода недолго: уже с середины недели в большинство областей вернется солнце. Осадки ожидаются только на Западе.

  • Однако в целом погоду на следующей неделе будет формировать поле повышенного давления. В течение почти всей недели температура будет колебаться в пределах +21...+26, а в западных и южных областях будет жара до +29 градусов.

  • В то же время в ночные часы из-за антициклона и отсутствия облаков температура будет сильно падать.