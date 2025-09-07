Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 вересня?

За данними синоптиків, 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у східних областях і на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +11…+16, вдень прогнозують +21…+26. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни – там вночі +14…+19, а вдень +24…+29.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +22…+24;

Ужгород +24…+26;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +23…+25;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +23…+25;

Луцьк +22…+24;

Рівне +22…+24;

Житомир +22…+24;

Вінниця +24…+26;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +22…+24;

Суми +22…+24;

Полтава +23…+25;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +23…+25;

Харків +25…+27.

Прогноз погоди на 7 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчі дні?