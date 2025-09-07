Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 8 вересня?
За данними синоптиків, 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у східних областях і на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до +11…+16, вдень прогнозують +21…+26. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни – там вночі +14…+19, а вдень +24…+29.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +24…+26;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +24…+26;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +22…+24;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +25…+27.
Прогноз погоди на 7 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчі дні?
Початок тижня очікується вологим. Дощі з грозами будуть у всіх областях України, тому варто підготувати парасолі.
Однак протримається така погода недовго: вже з середини тижня у більшість областей повернеться сонце. Опади очікують лише на Заході.
Проте загалом погоду наступного тижня формуватиме поле підвищеного тиску. Протягом майже всього тижня температура коливатиметься в межах +21…+26, а у західних та південних областях буде спека аж до +29 градусів.
Водночас у нічні години через антициклон та відсутність хмар температура буде сильно падати.