Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 вересня?

За данними синоптиків, 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у східних областях і на Закарпатті, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +11…+16, вдень прогнозують +21…+26. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни – там вночі +14…+19, а вдень +24…+29.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +24…+26;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +23…+25;
  • Луцьк +22…+24;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +22…+24;
  • Вінниця +24…+26;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +27…+29;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +23…+25;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +25…+27.

Якою буде погода найближчі дні?

  • Початок тижня очікується вологим. Дощі з грозами будуть у всіх областях України, тому варто підготувати парасолі.

  • Однак протримається така погода недовго: вже з середини тижня у більшість областей повернеться сонце. Опади очікують лише на Заході.

  • Проте загалом погоду наступного тижня формуватиме поле підвищеного тиску. Протягом майже всього тижня температура коливатиметься в межах +21…+26, а у західних та південних областях буде спека аж до +29 градусів.

  • Водночас у нічні години через антициклон та відсутність хмар температура буде сильно падати.