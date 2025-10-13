В течение ночи на вторник, 14 октября, в Киеве и области пройдет небольшой дождь. Местами такие осадки будут сопровождаться еще и мокрым снегом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Что ожидать киевлянам?

Согласно прогнозу, по территории Киевской области будет облачно с прояснениями. В течение ночи в регионе ожидается незначительный дождь, местами он пройдет с мокрым снегом. Но уже днем синоптики сообщают о лишь незначительных осадках.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в диапазоне от 1 до 7 градусов тепла, в столице будет от 2 до 5 градусов тепла. Днем в регионе ожидается от 5 до 10 градусов тепла, а в Киеве будет от 7 до 9 градусов тепла.

Где еще возможен дождь со снегом?

В Укргидрометцентре недавно предупреждали, что в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, а также в Сумской областях.

В то же время жителям Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кропивницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областей стоит ожидать заморозки.

Отметим, ранее ГСЧС предупреждала об ухудшении погоды в Киеве. Ночью 13 октября прогнозировали сильные порывы ветра, скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого уровень опасности поднимали до I уровня – желтого.