13 жовтня, 21:53
Дощ з мокрим снігом накриє Київ: коли в столиці очікувати опади

Маргарита Волошина
Основні тези
  • На ніч 14 жовтня у Києві та області прогнозується невеликий дощ з мокрим снігом.
  • Температура вночі в області від 1 до 7 градусів, вдень від 5 до 10 градусів тепла.

Протягом ночі на вівторок, 14 жовтня, у Києві та області пройде невеликий дощ. Місцями такі опади супроводжуватимуться ще й мокрим снігом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Що очікувати киянам?

Згідно з прогнозом, по території Київської області буде хмарно з проясненнями. Протягом ночі у регіоні очікується незначний дощ, місцями він пройде з мокрим снігом. Але вже вдень синоптики повідомляють про лише незначні опади. 

Температура повітря по області вночі коливатиметься у діапазоні від 1 до 7 градусів тепла, у столиці буде від 2 до 5 градусів тепла. Вдень у регіоні очікується від 5 до 10 градусів тепла, а в Києві буде від 7 до 9 градусів тепла.

Де ще можливий дощ зі снігом?

  • В Укргідрометцентрі нещодавно попереджали, що протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, а також на у Сумській областях.

  • Водночас жителям Вінницької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кропивницької, Черкаської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської та Луганської областей варто очікувати заморозки.

Зазначимо, раніше ДСНС попереджала про погіршення погоди у Києві. Уночі 13 жовтня прогнозували сильні пориви вітру, швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Через це рівень небезпеки підіймали до I рівня – жовтого.