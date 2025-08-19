На этой неделе с северной части Европы в Украину надежное прохладная воздушная масса. Температура воздуха снизится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Когда будет похолодание в Украине?

На этой неделе погода в Украине будет переменчивой. Температура воздуха будет распределяться неравномерно. Периодически будут идти дожди различной интенсивности.

По прогнозу Кибальчича, жарче всего будет на Юго-Востоке. Между тем на западные и северные области начнет распространяться свежая и прохладная воздушная масса с северной части Европы во второй половине недели.

На пятницу, 22 августа, в северных и западных областях еще ожидается +13 – +18 градусов ночью и +18 – +23 днем. Далее же, 23 августа, ночью на Западе и Севере уже снижение температуры ночью до +7 – +12 градусов.

В воскресенье, 24 августа, по всей Украине уже ожидается устойчивая и прохладная погода. Ночью +8 – +13 градусов, днем только +21 – +26 градусов.

Обратите внимание! Ранее в августе в Украине фиксировали заморозки. Так, абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами составлял 0 – -2 градуса. Однако такое сильное похолодание пока не ожидается.