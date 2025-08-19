Цього тижня з північної частини Європи до України надійне прохолодна повітряна маса. Температура повітря знизиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Коли буде похолодання в Україні?

Цього тижня погода в Україні буде мінливою. Температура повітря розподілятиметься нерівномірно. Періодично йтимуть дощі різної інтенсивності.

За прогнозом Кібальчича, найспекотніше буде на Південному Сході. Тим часом на західні й північні області почне поширюватися свіжа та прохолодніша повітряна маса з північної частини Європи у другій половині тижня.

На п'ятницю, 22 серпня, у північних і західних областях ще очікується +13 – +18 градусів вночі та +18 – +23 вдень. Далі ж, 23 серпня, вночі на Заході та Півночі вже зниження температури вночі до +7 – +12 градусів.

У неділю, 24 серпня, по всій Україні вже очікується стійка та прохолодна погода. Вночі +8 – +13 градусів, удень лише +21 – +26 градусів.

Зверніть увагу! Раніше у серпні в Україні фіксували заморозки. Так, абсолютний мінімум за всю історію метеоспостережень у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях місцями становив 0 – -2 градуси. Однак таке сильне похолодання поки не очікується.

