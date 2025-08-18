На этой неделе, 18 – 24 августа, погода в Украине будет переменчивой. Температура будет распределяться неравномерно. Также периодически будут идти дожди разной интенсивности.

Какой будет погода на этой неделе?

Кибальчич отметил, что на этой неделе через территорию Украины время от времени будут перемещаться атмосферные фронты и гребни высокого давления. Вследствие этого ожидаются погодные контрасты и колебания атмосферного давления. Временами будет донимать порывистый ветер.

Наиболее жаркая погода предполагается в юго-восточной части Украины, в то время, как на западные и северные области во второй половине недели начнет распространяться более прохладная и свежая воздушная масса с северной части Европы,

– прогнозировал метеоролог.

В понедельник, 18 августа, на Прикарпатье, Буковине, Винницкой области, а также Юго-Востоке будут дожди, местами с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду, но днем в Одесской области и местами на Востоке Украины возможны порывы, 15 – 17 метров в секунду.

Температура ночью +13 – +18 градусов, на Северо-Западе только +8 – +13. Днем +21 – +27 градусов, однако в Крыму, Приазовье и на Донбассе +30 – +35 градусов.

Во вторник, 19 августа, по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью +8 – +14 градусов, днем +22 – +27. Однако на Юге +13 – 18 и +26 – +31 градус соответственно.

В среду, 20 августа, без осадков по всей Украине. Ветер преимущественно юго-западного направления, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +12 – +18, днем +26 – +31, но на крайнем Юге местами до +33 градусов.

В четверг, 21 августа, в большинстве областей будет преобладать спокойная и сухая погода. Лишь на Западе днем дождь с грозой, местами сильные ливни, а еще шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ветер юго-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. В Одесской области днем отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью +13 – +19, днем +28 – +33, но в центральных и южных регионах местами до +34 – +36 градусов. Тем временем на Западе +23 – +28.

В пятницу, 22 августа, ожидаются контрастные погодные условия. На Западе и Севере в течение суток будет преобладать облачная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории – жарко и сухо.

Ветер на Левобережье и Юге юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, а в северных и западных областях северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Ночью на Западе и Севере +13 – +18 градусов, днем +18 – +23 градуса. В центральных, южных и восточных регионах ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 – +21 градуса, а дневная будет достигать +33 – +38 градусов.

В субботу, 23 августа, дожди и грозы ожидаются в северных и центральных областях, днем также местами на Востоке и Юге. Только на Западе без осадков.

Ветер северный/северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Юге возможны порывы, 15 – 20 метров на секунду.

Ночью в западных и северных областях снижение температуры до +7 – +12 градусов. На остальной территории +13 – +19 градусов. Днем +19 – +24, только на крайнем Востоке и в Приазовье +30 – +36 градусов.

В воскресенье, 24 августа, по всей Украине ожидается устойчивая и прохладная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26 градусов.