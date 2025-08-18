Цього тижня, 18 – 24 серпня, погода в Україні буде мінливою. Температура розподілятиметься нерівномірно. Також періодично йтимуть дощі різної інтенсивності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Деякі області накриють дощі та грози, місцями спека до 32 градусів: прогноз погоди на 18 серпня

Якою буде погода цього тижня?

Кібальчич зазначив, що цього тижня через територію України час від часу будуть переміщуватися атмосферні фронти та гребені високого тиску. Внаслідок цього очікуються погодні контрасти й коливання атмосферного тиску. Часом буде дошкуляти поривчастий вітер.

Найбільш спекотна погода передбачається у південно-східній частині України, у той час, як на західні та північні області у другій половині тижня почне поширюватися більш прохолодна та свіжа повітряна маса з північної частини Європи,

– прогнозував метеоролог.

У понеділок, 18 серпня, на Прикарпатті, Буковині, Вінниччині, а також Південному Сході будуть дощі, подекуди з грозами. Вітер буде переважно північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду, але вдень на Одещині й місцями на Сході України можливі пориви, 15 – 17 метрів на секунду.

Температура вночі +13 – +18 градусів, на Північному Заході лише +8 – +13. Удень +21 – +27 градусів, однак у Криму, Приазов'ї й на Донбасі +30 – +35 градусів.

У вівторок, 19 серпня, по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 3 – 8 метрів на секунду.

Уночі +8 – +14 градусів, удень +22 – +27. Однак на Півдні +13 – 18 та +26 – +31 градус відповідно.

У середу, 20 серпня, без опадів по всій Україні. Вітер переважно південно-західного напрямку, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +12 – +18, удень +26 – +31, але на крайньому Півдні подекуди до +33 градусів.

У четвер, 21 серпня, у більшості областей буде переважати спокійна й суха погода. Лише на Заході вдень дощ з грозою, подекуди сильні зливи, а ще шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вітер південно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. На Одещині вдень окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +13 – +19, удень +28 – +33, але у центральних і південних регіонах подекуди до +34 – +36 градусів. Тим часом на Заході +23 – +28.

У п'ятницю, 22 серпня, очікуються контрастні погодні умови. На Заході й Півночі протягом доби буде переважати хмарна, дощова та прохолодна погода. На решті території – спекотно й сухо.

Вітер на Лівобережжі й Півдні південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, а в північних і західних областях північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Вночі на Заході й Півночі +13 – +18 градусів, удень +18 – +23 градуси. У центральних, південних і східних регіонах нічна температура повітря буде коливатися в межах +16 – +21 градуса, а денна сягатиме +33 – +38 градусів.

У суботу, 23 серпня, дощі та грози очікуються в північних і центральних областях, удень також подекуди на Сході та Півдні. Лише на Заході без опадів.

Вітер північний / північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі в західних і північних областях зниження температури до +7 – +12 градусів. На решті території +13 – +19 градусів. Удень +19 – +24, тільки на крайньому Сході й у Приазов'ї +30 – +36 градусів.

У неділю, 24 серпня, по всій Україні очікується стійка та прохолодна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +8 – +13 градусів, удень +21 – +26 градусів.