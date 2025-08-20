Украину снова накроет непогода. В большинстве областей прогнозируют дожди и грозы. Также местами будет град и шквальный ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда будут дожди, грозы, град?

В четверг, 21 августа, в Украине будет преобладать сухая погода. Только на Западе и Житомирщине днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью будет достигать +13 – +18 градусов, днем +25 – +30. Однако на Юге до +33, а в западных областях лишь +20 – +25 градусов.

Уже 22 – 23 августа в большинстве областей будут умеренные, местами значительные дожди и грозы. В отдельных районах также град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Где будут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Обычно такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

К слову, в пятницу на Западе прохладно: ночью +12 – +17 градусов, днем +17 – 22. На остальной территории Украины ночью +15 – +20 градусов, днем +28 – +33, только на Севере +20 – +25 градусов.

В субботу, 23 августа на Юге и Востоке ночью +15 – +20 градусов, днем +23 – +28. На остальной территории довольно прохладно, в частности, ночью только +8 – +13 градусов, днем +16 – +21.

Интересно! По ориентировочному прогнозу на картах, 24 августа дожди ожидаются только в западных областях. На остальной территории без осадков. Далее, 25 августа, кратковременные дожди возможны лишь кое-где в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что месячное количество осадков в августе в Украине будет достигать 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, только 64 – 73% от нее. Только в западных областях 60 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы, – 80 – 120%.