Україну знову накриє негода. У більшості областей прогнозують дощі та грози. Також подекуди буде град і шквальний вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли будуть дощі, грози, град?

У четвер, 21 серпня, в Україні буде переважати суха погода. Тільки на Заході й Житомирщині вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі сягатиме +13 – +18 градусів, удень +25 – +30. Однак на Півдні до +33, а в західних областях лише +20 – +25 градусів.

Уже 22 – 23 серпня в більшості областей будуть помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах також град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Де будуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Зазвичай такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.

До слова, у п'ятницю на Заході прохолодно: вночі +12 – +17 градусів, удень +17 – 22. На решті території України вночі +15 – +20 градусів, удень +28 – +33, тільки на Півночі +20 – +25 градусів.

У суботу, 23 серпня на Півдні та Сході вночі +15 – +20 градусів, удень +23 – +28. На решті території доволі прохолодно, зокрема, вночі тільки +8 – +13 градусів, удень +16 – +21.

Цікаво! За орієнтовним прогнозом на картах, 24 серпня дощі очікуються лише в західних областях. На решті території без опадів. Далі, 25 серпня, короткочасні дощі можливі лише подекуди у Києві, а також Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що місячна кількість опадів у серпні в Україні сягатиме 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, лише 64 – 73% від неї. Тільки у західних областях 60 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми, – 80 – 120%.