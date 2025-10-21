Когда в Украине минуют заморозки и потеплеет: синоптик назвала дату
- 22 октября в Украине начнется смена холодных потоков с севера на более теплые с юга, ночь будет оставаться холодной, а днем ожидается умеренное тепло.
- Снег или сильные заморозки в ближайшее время не ожидаются, температурный фон немного повысится с 22 октября.
В среду, 22 октября, в воздушном пространстве над Украиной начнется медленная смена холодных потоков с севера. Ночь будет оставаться холодной, а днем ожидается тепло.
Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Когда пройдут заморозки?
По словам синоптика, 22 октября в Украине начинается смена холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений.
Ночь еще будет оставаться холодной, а днем рассчитываем на умеренное тепло,
– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.
Давление немного возрастет, а влажность воздуха останется так же высокой. Вероятно, останется облачная погода, однако можно рассчитывать на кратковременные прояснения.
Наталья Птуха отметила, что снег или сильные заморозки в ближайшее время ожидать не надо. По ее словам, температурный фон в нашей стране немного повысится со среды, 22 октября.
На Западе температура была ниже нуля: что известно?
К слову, 21 октября утром на Львовщине и Прикарпатье были заморозки. Трава покрылась инеем, а водители отскребали лед со своих авто.
Температура опустилась ниже 0, а днем будет только от +7 до +12 градусов.
В то же время на горе Поп Иван было ясно, но температура воздуха опустилась до -3 градусов. Ветер дует с запада 6 метров в секунду. Утром на Ивано-Франковщине было -2.