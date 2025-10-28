Какая погода будет в конце октября: удивит ли теплом

Погода в Украине в конце октября не удивит нас резкими перепадами. Кое-где возможны дожди и шквалы. В то же время местами пригреет до 18 градусов тепла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какую погоду ждать в конце месяца?

В течение дня 28 октября в большинстве областей пройдут дожди. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла. В Приазовье и Крыму ожидается тепло с показателями от 15 до 18 градусов тепла.

Уже 29 октября в большинстве областей также стоит ожидать дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов тепла. Днем, согласно прогнозу, ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

В течение 30 октября незначительные дожди пройдут на востоке и севере, возможен туман. Ночью температура будет от 2 до 8 градусов тепла, днем – от 10 до 15 градусов тепла. На юге и Прикарпатье пригреет до 17 градусов тепла.

И уже в последний день октября ожидается теплая погода без дождей, за исключением западных областей. Но предупреждают о тумане. Ночью температура будет от 2 до 8 градусов тепла, а днем ожидается от 10 до 17 градусов тепла.

Какие прогнозы делали на октябрь?