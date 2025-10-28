Какая погода будет в конце октября: удивит ли теплом
- В конце октября в Украине ожидаются дожди и шквалы, но местами температура поднимется до 18 градусов тепла.
- С 28 по 31 октября дневные температуры будут колебаться от 7 до 17 градусов, в зависимости от региона, возможны туманы.
Погода в Украине в конце октября не удивит нас резкими перепадами. Кое-где возможны дожди и шквалы. В то же время местами пригреет до 18 градусов тепла.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какую погоду ждать в конце месяца?
В течение дня 28 октября в большинстве областей пройдут дожди. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла. В Приазовье и Крыму ожидается тепло с показателями от 15 до 18 градусов тепла.
Уже 29 октября в большинстве областей также стоит ожидать дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов тепла. Днем, согласно прогнозу, ожидается от 7 до 12 градусов тепла.
В течение 30 октября незначительные дожди пройдут на востоке и севере, возможен туман. Ночью температура будет от 2 до 8 градусов тепла, днем – от 10 до 15 градусов тепла. На юге и Прикарпатье пригреет до 17 градусов тепла.
И уже в последний день октября ожидается теплая погода без дождей, за исключением западных областей. Но предупреждают о тумане. Ночью температура будет от 2 до 8 градусов тепла, а днем ожидается от 10 до 17 градусов тепла.
Какие прогнозы делали на октябрь?
Первая декада октября в Украине была достаточно прохладная. Синоптик Наталья Птуха сообщала, что в конце месяца возможно повышение температуры по сравнению с той, которая обычно присуща октябрю.
Также сообщалось, что хоть октябрь начался с дождливой погоды, все же ожидалось, что месячное количество осадков будет на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51– 101, что примерно в пределах нормы.