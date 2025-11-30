Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зима придет с осадками, морозами и туманом: прогноз погоды на 1 декабря
30 ноября, 16:58
3

Зима придет с осадками, морозами и туманом: прогноз погоды на 1 декабря

София Рожик

Синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине. 1 декабря в некоторых областях будет дождь и мокрый снег, а еще ночные морозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Идет ли в Украину метеорологическая зима: синоптик ответил

Какой будет погода 1 декабря?

В понедельник, 1 декабря, будет облачно.

В южной части Украины ночью, а также в большинстве западных и Винницкой областях днем ожидается небольшой дождь. В Карпатах тем временем будет дождь с мокрым снегом.

На остальной территории день пройдет без существенных осадков.

В западных и Житомирской областях туман,
– также отмечают синоптики.

Ветер будет преимущественно восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2. Днем прогнозируют +3 – +8, а в южных областях – +4 – +9 и +7 – +12 соответственно.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +5...+7;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львов +5...+7;

  • Ивано-Франковск +5...+7;

  • Тернополь +5...+7;

  • Черновцы +6...+8;

  • Хмельницкий +5...+7;

  • Луцк +5...+7;

  • Ровно +5...+7;

  • Житомир +5...+7;

  • Винница +5...+7;

  • Одесса +9...+11;

  • Николаев +9...+11;

  • Херсон +9...+11;

  • Симферополь +11...+13;

  • Кропивницкий +6...+8;

  • Черкассы +6...+8;

  • Чернигов +5...+7;

  • Сумы +5...+7;

  • Полтава +6...+8;

  • Днепр +7...+9;

  • Запорожье +9...+11;

  • Донецк +6...+8;

  • Луганск +3...+5;

  • Харьков +5...+7.

Погода 1 декабря / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости