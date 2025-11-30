Зима прийде з опадами, морозами та туманом: прогноз погоди на 1 грудня

Синоптики дали прогноз на перший день зими в Україні. 1 грудня у деяких областях буде дощ і мокрий сніг, а ще нічні морози.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 1 грудня?

У понеділок, 1 грудня, буде хмарно.

У південній частині України вночі, а також у більшості західних та Вінницькій областях вдень очікується невеликий дощ. У Карпатах тим часом буде дощ з мокрим снігом.

На решті території день мине без істотних опадів.

У західних та Житомирській областях туман,

– також наголошують синоптики.

Вітер буде переважно східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2. Вдень прогнозують +3 – +8, а у південних областях – +4 – +9 та +7 – +12 відповідно.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +5...+7;

Ужгород +5...+7;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +5...+7;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +5...+7;

Рівне +5...+7;

Житомир +5...+7;

Вінниця +5...+7;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +5...+7;

Суми +5...+7;

Полтава +6...+8;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +6...+8;

Луганськ +3...+5;

Харків +5...+7.

Погода 1 грудня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини